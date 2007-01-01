Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Menvix, белый - фото 1Стол обеденный Menvix, белый - фото 2Стол обеденный Menvix, белый - фото 3Стол обеденный Menvix, белый - фото 4

Стол обеденный Menvix, белый

Артикул: CH-073-367
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Фотография товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Цезарь с опорами
Фотография товара Стол Цезарь с опорами от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Овальный обеденный стол в трендовом минималистичном дизайне. Выполнен из микроцемента. Материал по прочности не уступает камню: долговечный, износостойкий, не боится влаги и высокой температуры, устойчив к сколам и царапинам. Овальный обеденный стол Menvix из микроцемента обладает вневременной привлекательностью. На конусовидном основании благородно возвышается круглая «шляпка». Силуэт изящен и сбалансирован. Микроцемент создаёт игру текстуры. Что придаст интерьеру разнообразия и живости. Материал прочный и устойчивый к повреждениям. Сохраняет свой первоначальный вид при длительном использовании и интенсивной нагрузке. Экологичный, влагоустойчивый — идеальное решение для кухонь и обеденных зон. Плавные формы создают ощущение легкости и динамичности. Удобное подстолье позволяет использовать любые модели стульев и комфортно размещаться за столом. Минималистичный стол Menvix придаст актуальный и стильный вид любому пространству.

Архитектура стола смотрится легко и визуально не перегружает пространство. Цилиндрическое основание поддерживает овальную столешницу, образуя пространство для эргономичной расстановки стульев. Округлые формы в интерьере располагают к непринужденности, спокойствию, простоте взаимодействия. Добавляют в интерьер чувство безопасности, баланса, размеренности. Стол Menvix — эстетичный выбор для кухни, обеденной зоны в гостиной, студии. Меняйте его настроение с помощью текстиля. Используйте скатерти, раннеры, тканевые салфетки, чтобы добавить ему яркости, объёма, акцентов.

Материал столешницы и основания - микроцемент.

Основные преимущества микроцемента:
1. Высокая прочность. Столешница устойчива к механическим повреждениям, царапинам и ударам, что обеспечивает длительный срок службы.
2. Влагостойкость. Микроцемент не впитывает влагу, что делает его подходящим для использования в помещениях с повышенной влажностью.
3. Простота в уходе. Лёгкость в очистке и устойчивость к загрязнениям делает стол удобным в ежедневной эксплуатации.
4. Экологичность. Микроцемент безопасен для здоровья и не выделяет вредных веществ, что идеально для жилых помещений.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота765 мм
  • Вес67.4 кг
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела кухонные столы

Товар в корзине

Стол обеденный Menvix, белый
Стол обеденный Menvix, белый
96 190
В корзине

С этим товаром покупают