Характеристики товара
Описание
Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая глянцевая поверхность столешницы гармонично сочетается с металлическими ножками. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 170*100*20
Вес брутто: 60 кг
Объем: 0,35
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Длина900 мм
- Вес52 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1700 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки60 кг