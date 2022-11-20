Фотография Стол Веранда, 120 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол Веранда, 120

4.3
Оптовая цена
30 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Веранда, 120
Стол Веранда, 120
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Стол Веранда, 120

4.3
30790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес23 кг
  • Цветбелый
  • Материалротанг

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