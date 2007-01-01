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Настоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стол Мохито белый
26 оценок
8 69040
14 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стол Мохито белый - фото 1Барный стол Мохито белый - фото 2Барный стол Мохито белый - фото 3Барный стол Мохито белый - фото 4Барный стол Мохито белый - фото 5
Распродажа

Барный стол Мохито белый

Артикул: CH-004-365
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр600 мм
  • Диаметр столешницы600 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки625 мм
  • Вес упаковки9.8 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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