Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Сакраменто 140*90 белый, стеклянная столешница с рисунком под мрамор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Глубина1400 мм
- Высота760 мм
- Вес53.5 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1470 мм
- Высота упаковки970 мм
- Глубина упаковки1290 мм
- Вес упаковки58 кг
- Объём упаковки1.21 м3
- Габариты упаковки для логистики1470
- Изделия стопируютсяНет