Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Красивая столешница гармонирует с металлическими ножками оригинальной формы. Такое сочетание смотрится эффектно в любом интерьере.
Размеры столешницы 140*90 см.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 147*97*129
1короб: 147*97*85
2короб: 75,5*79,5*44
Вес брутто: 58
1короб: 49
2короб: 9
Объем: 0,38
1короб: 0,12
2короб: 0,26
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400 мм
- Длина900 мм
- Вес53.5 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.38 м3
- Вес упаковки58 кг