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Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 1Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 2Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 3Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 4Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 5Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 6Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 7

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Красивая столешница гармонирует с металлическими ножками оригинальной формы. Такое сочетание смотрится эффектно в любом интерьере.
Размеры столешницы 140*90 см.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 147*97*129
1короб: 147*97*85
2короб: 75,5*79,5*44
Вес брутто: 58
1короб: 49
2короб: 9
Объем: 0,38
1короб: 0,12
2короб: 0,26

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1400 мм
  • Длина900 мм
  • Вес53.5 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.38 м3
  • Вес упаковки58 кг

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