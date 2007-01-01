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Настоящее фото товара Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный
26 оценок
22 99047
42 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 1Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 2Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 3Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 4Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 5Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 6Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный - фото 7
Распродажа

Стол обеденный Сакраменто белый/ стеклянный

Артикул: CH-009-926
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина1400 мм
  • Высота760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Сакраменто 140*90 белый, стеклянная столешница с рисунком под мрамор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина1400 мм
  • Высота760 мм
  • Вес53.5 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1470 мм
  • Высота упаковки970 мм
  • Глубина упаковки1290 мм
  • Вес упаковки58 кг
  • Объём упаковки1.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики1470
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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