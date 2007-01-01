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Настоящее фото товара Стол обеденный Чикаго малый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Чикаго малый
26 оценок
23 39046
42 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Чикаго малый - фото 1Стол обеденный Чикаго малый - фото 2Стол обеденный Чикаго малый - фото 3Стол обеденный Чикаго малый - фото 4
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Стол обеденный Чикаго малый

Артикул: CH-009-934
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Чикаго раскладной 120-160*90 белый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота760 мм
  • Вес50 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1300 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки53.28 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики1300
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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