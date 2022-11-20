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Стол обеденный Чикаго малый

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Характеристики товара

Описание


Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая глянцевая поверхность столешницы гармонично сочетается с металлическими ножками. Простая прямоугольная форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.

Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 130*100*20
Вес брутто: 54 кг
Объем: 0,26

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200/1600 мм
  • Длина900 мм
  • Вес50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1300 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки54 кг

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