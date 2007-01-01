Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Чикаго раскладной 120-160*90 белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Глубина1200 мм
- Высота760 мм
- Вес50 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1300 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки53.28 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики1300
- Изделия стопируютсяНет