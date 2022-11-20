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Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый - фото 1Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый - фото 2Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый - фото 3Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый - фото 4Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый - фото 5

Стол барный Form 60*60 светлое дерево / белый

Артикул: CH-050-050
7 оценок
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Стол барный Form 60*60 черный
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Стол барный Form 60*60 черный

Характеристики товара

Описание

Лаконичный барный стол на одной ножке позволяет обустроить небольшие пространства кухни, кафе или бара.
Компактная столешница 60*60 см выполнена из МДФ с покрытием из шпона в оттенке светлого дерева. Устойчивое основание изготовлено из металла в белом цвете.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 101*75*10
Масса брутто: 22,000
Объем: 0,076


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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1060 мм
  • Вес19.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножексталь
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки22 кг

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