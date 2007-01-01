Характеристики товара
Описание
Стол Лофт Нево — стильное решение для современных пространств.
Современный стол с уникальной конструкцией станет эффектным дополнением вашего ресторана, кафе или офисного пространства.
Ключевые преимущества для бизнеса:
✔ Усиленная устойчивость — диагональные металлические опоры обеспечивают максимальную стабильность
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство для ног обеспечивает комфорт гостям
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер
Выбирая стол Лофт Нево, вы инвестируете в мебель, которая сочетает оригинальный дизайн и безупречную функциональность. Идеальное решение для создания современной и комфортной атмосферы в вашем заведении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветоранжевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет