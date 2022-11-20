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Стол Лофт Нево - фото 1Стол Лофт Нево - фото 2Стол Лофт Нево - фото 3

Стол Лофт Нево

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 900 750 40 массив сосны 48 19890
1800 900 750 40 массив сосны 43 17990
1500 800 750 40 массив сосны 34 14790
1200 800 750 40 массив сосны 28 12590
1000 800 750 40 массив сосны 25 11290
900 700 750 40 массив сосны 21 9790
2000 900 750 40 массив дуба 61 49590
1800 900 750 40 массив дуба 55 44790
1500 800 750 40 массив дуба 43 34590
1200 800 750 40 массив дуба 35 28690
1000 800 750 40 массив дуба 31 24490
900 700 750 40 массив дуба 25 20390

Варианты столешницы

Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Подстолье Лофт Нево
Подстолье Лофт Нево
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