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Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Нево
35 оценок
37 790
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Стол Лофт Нево

Артикул: CH-004-723
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лофт Нево — стильное решение для современных пространств.

Современный стол с уникальной конструкцией станет эффектным дополнением вашего ресторана, кафе или офисного пространства.

Ключевые преимущества для бизнеса:
✔ Усиленная устойчивость — диагональные металлические опоры обеспечивают максимальную стабильность
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство для ног обеспечивает комфорт гостям
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер

Выбирая стол Лофт Нево, вы инвестируете в мебель, которая сочетает оригинальный дизайн и безупречную функциональность. Идеальное решение для создания современной и комфортной атмосферы в вашем заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветоранжевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт Нево - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт Нево - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт Нево - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт Нево - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт Нево - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт Нево - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Нево - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт Нево - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт Нево - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт Нево - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт Нево - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт Нево - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт Нево - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт Нево - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт Нево - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт Нево - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт Нево - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Нево - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт Нево - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт Нево - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт Нево - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт Нево - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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