Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|900
|750
|40
|массив сосны
|48
|19890
|1800
|900
|750
|40
|массив сосны
|43
|17990
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|34
|14790
|1200
|800
|750
|40
|массив сосны
|28
|12590
|1000
|800
|750
|40
|массив сосны
|25
|11290
|900
|700
|750
|40
|массив сосны
|21
|9790
|2000
|900
|750
|40
|массив дуба
|61
|49590
|1800
|900
|750
|40
|массив дуба
|55
|44790
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|43
|34590
|1200
|800
|750
|40
|массив дуба
|35
|28690
|1000
|800
|750
|40
|массив дуба
|31
|24490
|900
|700
|750
|40
|массив дуба
|25
|20390
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