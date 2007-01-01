Характеристики товара
Описание
Стол Троя - элегантный минимализм для бизнес-пространств.
Стол Троя — это гармоничное сочетание природной теплоты и современного дизайна. Его круглая деревянная столешница с выразительной текстурой создает уютную атмосферу, а асимметричное металлическое основание придает интерьеру динамичный современный акцент.
Ключевые преимущества:
Инновационный дизайн
Геометрически сложное основание с трапециевидными ножками делает стол стильным арт-объектом в любом интерьере
Исключительная устойчивость
Широкое металлическое основание обеспечивает устойчивость даже при интенсивном использовании
Премиальное качество
Столешница из массива дерева с защитным покрытием сохраняет природную красоту и устойчива к износу
Универсальность применения
Идеально подходит для:
Зон ресепшн отелей
Современных ресторанных пространств
Бизнес-лаунжей и переговорных
Стол Троя — это не просто мебель, а инструмент формирования имиджа вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницымассив, сосна, массив сосны 40 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет