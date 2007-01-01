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Настоящее фото товара Стол Троя, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Троя
49 оценок
18 090
Товар в корзине. Перейти
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Стол Троя

Артикул: CH-014-970
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Троя - элегантный минимализм для бизнес-пространств.

Стол Троя — это гармоничное сочетание природной теплоты и современного дизайна. Его круглая деревянная столешница с выразительной текстурой создает уютную атмосферу, а асимметричное металлическое основание придает интерьеру динамичный современный акцент.

Ключевые преимущества:

Инновационный дизайн
Геометрически сложное основание с трапециевидными ножками делает стол стильным арт-объектом в любом интерьере

Исключительная устойчивость
Широкое металлическое основание обеспечивает устойчивость даже при интенсивном использовании

Премиальное качество
Столешница из массива дерева с защитным покрытием сохраняет природную красоту и устойчива к износу

Универсальность применения
Идеально подходит для:
Зон ресепшн отелей
Современных ресторанных пространств
Бизнес-лаунжей и переговорных

Стол Троя — это не просто мебель, а инструмент формирования имиджа вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницымассив, сосна, массив сосны 40 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Троя - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Троя - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Троя - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Троя - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Троя - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Троя - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Троя - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Троя - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Троя - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Троя - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Троя - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Троя - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Троя - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Троя - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Троя - столешница в цвете Белый Белый
Стол Троя - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Троя - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Троя - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Троя - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Троя - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Троя - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Троя - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Троя - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Троя - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Троя - столешница в цвете БукБук
Стол Троя - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Троя - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Троя - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Троя - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Троя - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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