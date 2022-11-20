+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Стол Восток №2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол Восток №2

          4.7
          Оптовая цена
          18 990 ₽
          При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Стол Восток №2
          Стол Восток №2
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Стол Восток №2

          4.7
          18990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Стол Восток-1Р, круглый
          Стол Восток-1Р, круглый
          Следующий Стол Восток-2Р
          Стол Восток-2Р

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Высота770 мм
          • Длина1400/1800 мм
          • Ширина800 мм
          • Материал столешницыдерево
          • Материал подстольядерево

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
          220 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Новогодний чехол на стул 02
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          9 190 ₽12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Кресло Менеджер, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Менеджер
          Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стол Хайткросс
          Настоящее фото товара Скатерть Chili габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скатерть Chili габардин
          Настоящее фото товара Кресло Пенек, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Пенек
          Настоящее фото товара Детский пуф Конструктор, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Детский пуф Конструктор
          Настоящее фото товара Бескаркасное кресло Flexy, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Бескаркасное кресло Flexy
          Настоящее фото товара Кресло Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          12 990 ₽16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Ститч, вельвет королевский синий
          Настоящее фото товара Кресло Ститч, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          12 990 ₽16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Ститч, вельвет серый

          Другие товары из раздела деревянные столы оптом

          Настоящее фото товара Стол Восток №3, произведённого компанией ChiedoCover
          22 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Восток №3
          Настоящее фото товара Стол Восток-3Р, произведённого компанией ChiedoCover
          23 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Восток-3Р
          Настоящее фото товара Стол Восток №3, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          20 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Восток №3, круглый
          Настоящее фото товара Стол Восток-3Б, произведённого компанией ChiedoCover
          28 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Восток-3Б
          Настоящее фото товара Стол Восток-3БР, произведённого компанией ChiedoCover
          32 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Восток-3БР
          Настоящее фото товара Стол Восток-3ББ, произведённого компанией ChiedoCover
          50 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Восток-3ББ
          Настоящее фото товара Стол Сармат, произведённого компанией ChiedoCover
          21 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Сармат
          Настоящее фото товара Стол Сармат №1, произведённого компанией ChiedoCover
          23 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Сармат №1
          Настоящее фото товара Стол Арго, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Арго
          Настоящее фото товара Стол Арго, без механизма, произведённого компанией ChiedoCover
          12 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Арго, без механизма