Характеристики товара
Описание
Барный стол Парсон
ЛДСП 26мм Дуб Вотан
Длина 1360 мм
Ширина 600 мм
Высота 790 мм
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина600 мм
- Длина1360 мм
- Материал столешницыдуб
Барный стол Парсон
ЛДСП 26мм Дуб Вотан
Длина 1360 мм
Ширина 600 мм
Высота 790 мм
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул с подлокотниками Bianca, сова
Пуф Хельга
Стол Lomond, регулируемый, с полками
Настольная лампа Odeon Light TRES
Диван Cinema
Стул Chic, античный темно-серый
Стул Avatar, табачно-серый