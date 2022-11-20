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Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 - фото 1Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 - фото 2Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 - фото 3Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 - фото 4Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 - фото 5Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 - фото 6

Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600

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Характеристики товара

Описание

Барный стол Парсон

ЛДСП 26мм Дуб Вотан

Длина 1360 мм

Ширина 600 мм

Высота 790 мм

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1360 мм
  • Материал столешницыдуб

Выполненные заказы

Барный стол Парсон, столешница лдсп
Барный стол Парсон, столешница лдспБарный стол Парсон, столешница лдспБарный стол Парсон, столешница лдспБарный стол Парсон, столешница лдсп
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