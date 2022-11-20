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Стол разборный 1400*800 ЛДСП Дуб Галифакс табак

11 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный

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