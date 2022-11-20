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Стол лофт Дарвин, письменный

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Характеристики товара

Описание

Стол Лофт офисный - столешница сосна, морилка светлый орех, 40 мм

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1400 мм
  • Материал столешницысосна
  • Материал подстольяметалл

Выполненные заказы

Стол лофт Дарвин, письменный
Стол лофт Дарвин, письменный Стол лофт Дарвин, письменный Стол лофт Дарвин, письменный Стол лофт Дарвин, письменный Стол лофт Дарвин, письменный
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