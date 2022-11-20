Характеристики товара
Описание
Стол Лофт офисный - столешница сосна, морилка светлый орех, 40 мм
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1400 мм
- Материал столешницысосна
- Материал подстольяметалл
Стол Лофт офисный - столешница сосна, морилка светлый орех, 40 мм
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
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