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          Фотография Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная

          4.6
          Оптовая цена
          от 1 975 ₽
          от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная

          4.6
          1975 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

          Описание

          Столешница Камо 1 HPL изготовлена из фанеры толщиной 18 мм. и покрыта HPL пластиком с лицевой стороны, тыльная и торцевая сторона столешницы покрываются лаком. Срез торца выполнен под углом 45°.


          Основные характеристики

          Основа: ДСП

          Покрытие: пластик HPL толщиной 18 мм

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Размер мм Стоимость
          600х600 1975
          700х7002460
          800х800 2740
          900х900 4190
          1100х700 3360
          1200х700 3590
          1200х800 4260
          1400х700 4090
          1400х800 5020
          1600х800 5680

          Варианты столешницы

          Темный орехТемный орехДуб беленыйДуб беленыйТемный венгеТемный венгеБукБукВенгеВенгеОрехОрехСветлый дубСветлый дуб

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