Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная
1975 ₽
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Столешница Камо 1 HPL изготовлена из фанеры толщиной 18 мм. и покрыта HPL пластиком с лицевой стороны, тыльная и торцевая сторона столешницы покрываются лаком. Срез торца выполнен под углом 45°.
Основа: ДСП
Покрытие: пластик HPL толщиной 18 мм
|Размер мм
|Стоимость
|600х600
|1975
|700х700
|2460
|800х800
|2740
|900х900
|4190
|1100х700
|3360
|1200х700
|3590
|1200х800
|4260
|1400х700
|4090
|1400х800
|5020
|1600х800
|5680