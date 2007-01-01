Характеристики товара
Описание
Нижняя пиастра: Ø450 мм.
Труба: Ø60*615 мм.
Пиастра: 250*250 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота720 мм
- Вес4,4 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700, 600*600, D600 мм
- Максимальная нагрузка60 кг
- Материалсталь
- Цветчерный, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки4.7 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет