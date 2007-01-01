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Настоящее фото товара Подстолье обеденное Алан, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье обеденное Алан
8 оценок
3 690
Товар в корзине. Перейти
Подстолье обеденное Алан - фото 1Подстолье обеденное Алан - фото 2

Подстолье обеденное Алан

Артикул: CH-052-774
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес4,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Нижняя пиастра: Ø450 мм.

Труба: Ø60*615 мм.

Пиастра: 250*250 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес4,4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700, 600*600, D600 мм
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки4.7 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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