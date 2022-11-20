Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Толщина37 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Комплект мебели для кафе Наполеон
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Конфигурация складных столов №4
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм
Подстолье Обвязка №40/3, разборное
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCTH-6000
Подстолье ER 3071