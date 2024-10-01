Характеристики товара
Описание
Овальное подстолье от производителя с тяжелым основанием
Матовая бархатная поверхность - черный муар, выглядит лучше глянцевой
Двойная порошковая покраска в камере
16 отверстий для крепежа столешницы - не оторвется при переноске столов в ресторане
Регулировочные ножки уже в комплекте
Также можно поставить два одинарных, раздвинув их друг от друга на нужное расстояние: одинарное круглое (нажать)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес22,9 кг
- Рекомендуемый размер столешницы1400*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный