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Подстолье 4002 - фото 1

Подстолье 4002

Артикул: CH-066-155
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Овальное подстолье от производителя с тяжелым основанием

Матовая бархатная поверхность - черный муар, выглядит лучше глянцевой

Двойная порошковая покраска в камере

16 отверстий для крепежа столешницы - не оторвется при переноске столов в ресторане

Регулировочные ножки уже в комплекте

Также можно поставить два одинарных, раздвинув их друг от друга на нужное расстояние: одинарное круглое (нажать)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес22,9 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1400*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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