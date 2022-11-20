Товар в корзине. Перейти
Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ - фото 1Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ - фото 2

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000
Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000
Следующий Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700
Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Толщина37 мм
  • Материал столешницыHPL

Похожие товары

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
68Хит

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

Столешница HPL, 40 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Столешница HPL, 40 мм, круглая

Столешница HPL, 60 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
15

Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная

Столешница HPL, 60 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
12

Столешница HPL, 60 мм, круглая

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
97Хит

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

Столешница HPL, 25 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Столешница HPL, 25 мм, круглая

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
29Хит

Столешница HPL, круглая, 25 мм

Столешница HPL, круглая, 40 ммНастоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
14

Столешница HPL, круглая, 40 мм

Столешница HPL, квадратная, 25 ммНастоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 25 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
34Хит

Столешница HPL, квадратная, 25 мм

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1014 лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
9

Подстолье чугунное 1014 лайт

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм , произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
14

Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм

Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм Настоящее фото товара Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм , произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
11

Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм

Стационарный массажный стол FIX MT1Настоящее фото товара Стационарный массажный стол FIX MT1, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
9

Стационарный массажный стол FIX MT1

Настоящее фото товара Стол массажный Профи люкс стационарный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена
15

Стол массажный Профи люкс стационарный

Настоящее фото товара Стол массажный Профи 2 на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена
5

Стол массажный Профи 2 на гидравлике

Стационарный массажный стол деревянный FIX-0AНастоящее фото товара Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
8

Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A

Настоящее фото товара Стол массажный Практик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена
11

Стол массажный Практик на гидравлике

Другие товары из разделастолешницы hpl
Столешница HPL, квадратная, 40 ммНастоящее фото товара Столешница HPL, квадратная, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
5

Столешница HPL, квадратная, 40 мм

Столешница Камо 1, HPL, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Столешница Камо 1, HPL, прямоугольная

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
14

Столешница Камо 2, HPL, прямоугольная