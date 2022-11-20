Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Толщина37 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
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Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
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