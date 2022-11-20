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              Фотография Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
              Хит

              Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

              4.7
              Оптовая цена
              2 290 ₽
              от 5 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
              Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
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              Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

              4.7
              2290 ₽
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Основа: ДСП

              Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм

              Стойкость к термическим воздействиям

              Основная толщина столешницы 16 мм, фальшборт 40 мм

              Скачать инструкцию по эксплуатации

              Варианты размеров

              Длинамм Ширинамм Толщина столешницымм Вескг Цена с кромкой-пластик 1мм Цена с ПВХ-кромкой 2мм
              600 600 40 5,2 2190 2290
              700 700 40 7 2590 2990
              800 800 40 9,2 2990 3090
              900 900 40
              		 11,6 4290 4490
              1100 700 40
              		 11,1 3490 3690
              1100 800 40
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              1200 700 40
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              1800 800 40
              		 20,7 7090 7490

              Варианты столешницы

              Темный орехТемный орехДуб беленыйДуб беленыйТемный венгеТемный венгеБукБукВенгеВенгеОрехОрехСветлый дубСветлый дуб

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