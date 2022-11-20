Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
2290 ₽
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Основа: ДСП
Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм
Стойкость к термическим воздействиям
Основная толщина столешницы 16 мм, фальшборт 40 мм
|Длинамм
|Ширинамм
|Толщина столешницымм
|Вескг
|Цена с кромкой-пластик 1мм₽
|Цена с ПВХ-кромкой 2мм₽
|600
|600
|40
|5,2
|2190
|2290
|700
|700
|40
|7
|2590
|2990
|800
|800
|40
|9,2
|2990
|3090
|900
|900
|40
|11,6
|4290
|4490
|1100
|700
|40
|11,1
|3490
|3690
|1100
|800
|40
|13,8
|3990
|4290
|1200
|700
|40
|12,1
|3790
|3890
|1200
|800
|40
|13,8
|4090
|4290
|1400
|700
|40
|14,1
|4590
|4690
|1400
|800
|40
|16,1
|5290
|5490
|1600
|800
|40
|18,4
|5890
|6190
|1800
|800
|40
|20,7
|7090
|7490