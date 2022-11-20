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Столешница HPL, 25 мм, круглая - фото 1Столешница HPL, 25 мм, круглая - фото 2

Столешница HPL, 25 мм, круглая

14 оценок
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Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
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Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

Характеристики товара

Описание

Основа: ДСП

Покрытие: пластик HPL толщиной 0,8 мм

Стойкость к термическим воздействиям

Одно из предложений нашей компании — это столешницы с декоративным пластиком высокого давления HPL. Оснащение ресторана, бара или кафе данным видом продукции станет не только шагом в сторону повышения привлекательности дизайна интерьера, поскольку изделия выполнены в лаконичном стиле, способном подчеркнуть эстетику пространства. Кроме того, оснащение ресторана данным видом столешниц является еще и важным функциональным решением, так как изделия благодаря своей прочности и надежности способны выдержать высокие эксплуатационные нагрузки, сохранив свой внешний вид привлекательным на все время использования. Стоит подчеркнуть еще один момент: данные столешницы действительно способны украсить столы для баров. За счет разнообразия выбора декоративной отделки (вишня, венге, орех) и вариативности размеров можно подобрать изделие, подходящее для различных типов подстольев. Ведь гармония в сочетании вариантов декорирования ресторана достигается путем комбинации дополняющих друг друга элементов, и мы это полностью учитываем.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыДСП, HPL
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Диаметрмм Толщина столешницымм Вескг Цена с кромкой-пластик 1мм Цена с ПВХ-кромкой 2мм
700 25 10,2 7390 7890
800 25 13,49190 9690
900 25 16,9 1299013890

Варианты столешницы

Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете БелыйБелый
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете БукБук
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете ВенгеВенге
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Дуб рустик 07Дуб рустик 07
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Дуб темный 02Дуб темный 02
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Дуб юконДуб юкон
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Бук 13Бук 13
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Орех рустик 06Орех рустик 06
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Орех темный 04Орех темный 04
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете ОрехОрех
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Рогожка серая 05Рогожка серая 05
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Старый орехСтарый орех
Столешница HPL, 25 мм, круглая - столешница в цвете Темный венгеТемный венге

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