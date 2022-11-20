Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр700 мм
- Толщина37 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Комплект мебели для кафе Наполеон
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Подстолье чугунное 1016
Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм
Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм
Уличный газовый обогреватель WWT 13B Stainless steel
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Stainless steel
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Black
Стол КВАНТ 2