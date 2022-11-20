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            Фотография Подстолье чугунное 1218 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Подстолье чугунное 1218

            5
            Оптовая цена
            5 190 ₽
            При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Подстолье чугунное 1218
            Подстолье чугунное 1218
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            Подстолье чугунное 1218

            5
            5190 ₽
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            Основные характеристики

            • Высота730 мм
            • Длина450 мм
            • Ширина450 мм
            • Вес14.2 кг
            • Материал подстольячугун

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