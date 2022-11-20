Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр800 мм
- Толщина37 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Комплект мебели для кафе Наполеон
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Подстолье барное чугунное 1248
Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм
Столешница HPL, прямоугольная, 40 мм
Уличный газовый обогреватель WWT 13D Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13I Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13I Stainless steel
Уличный газовый обогреватель WWT 13B ROTANG
Стол КВАНТ 2-1