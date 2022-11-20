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Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800 - фото 1Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800 - фото 2

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр800 мм
  • Толщина37 мм
  • Материал столешницыHPL

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