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Стул барный Хай-Тек белый

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Стул барный Хай-Тек коричневый

Характеристики товара

Описание


Барный стул «Хай-тек» белого цвета – воплощение всех достоинств одноименного стиля. Функциональная, эргономичная модель отличается оригинальным, лаконичным дизайном. Основа выполнена из хромированного металла, а сиденье необычной формы – из качественной экокожи.

Белый стул «Хай-тек» прослужит долгое время в условиях самой интенсивной эксплуатации в кафе или ресторане. При правильном уходе металлическая основа и экокожа высокого качества сохранят привлекательный вид на протяжении нескольких лет

Каркас: хромированная сталь.
Обивка: экокожа
Ширина: 39,5
Глубина: 39,5
Высота: 63-83
Высота до сиденья: 53-73
Нагрузка: 100 кг.
База: 41,5 мм.
Вес: 5,5 кг.

Китай

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 47*23*43

Объем: 0,046

Вес: 6,4 кг.

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Основные характеристики

  • Высота630/830 мм
  • Высота до сиденья530/730 мм
  • Ширина395 мм
  • Глубина395 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки6.40 кг

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