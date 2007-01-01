от4 190₽
Оптовая цена
Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый
В наличии 17 шт.
от5 790₽
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Барный стул РИГА, велюр аква
В наличии 27 шт.
2 990₽
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Барный стул Latina, кремовая кожа
5 590₽
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Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа
В наличии 4 шт.
5 590₽
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Барный стул Kruger Arm, зелёная кожа
В наличии 7 шт.
от4 190₽
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Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый
В наличии 1 шт.
от5 090₽
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Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный
В наличии 43 шт.
Распродажа
от7 190₽29
9 990 ₽Оптовая цена
Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый
В наличии 1 шт.
от5 490₽
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Барный стул Гардур, велюр бордовый
от5 290₽
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Барный стул Гардур, экокожа бежевый
В наличии 7 шт.