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Барный Стул ВОЛНА, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Барный стул ВОЛНА WX-2016 непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула ВОЛНА WX-2016 - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавные формы сидения обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье обшито экокожей повышенной прочности.
Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,06
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг 11,70

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса Хром
  • Конструкция Сборно-разборная
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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Ширина385 мм
  • Глубина395 мм
  • Вес5,1 кг
  • Материалэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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