Характеристики товара
Описание
Барный стул ВОЛНА WX-2016 непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула ВОЛНА WX-2016 - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавные формы сидения обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье обшито экокожей повышенной прочности.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Данные для транспортировки
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,06
- Вес Брутто (короб 2 стула), кг 11,70
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса Хром
- Конструкция Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья630 мм
- Ширина385 мм
- Глубина395 мм
- Вес5,1 кг
- Материалэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай