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Барный стул РИГА, велюр темно-синий - фото 1Барный стул РИГА, велюр темно-синий - фото 2Барный стул РИГА, велюр темно-синий - фото 3Барный стул РИГА, велюр темно-синий - фото 4Барный стул РИГА, велюр темно-синий - фото 5

Барный стул РИГА, велюр темно-синий

8 оценок
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Барный стул РИГА, велюр синий

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 16,95
Объем 0,125

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияКитай

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