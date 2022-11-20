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Стул барный Хай-Тек черный

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Характеристики товара

Описание

Барный стул «Хай-тек» черного цвета – воплощение всех достоинств одноименного стиля. Функциональная, эргономичная модель отличается оригинальным, лаконичным дизайном. Основа выполнена из хромированного металла, а сиденье необычной формы – из качественной экокожи. Черный стул «Хай-тек» прослужит долгое время в условиях самой интенсивной эксплуатации в кафе или ресторане. При правильном уходе металлическая основа и экокожа высокого качества сохранят привлекательный вид на протяжении нескольких лет.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 45х40х24

Объем: 0,0432

Вес: 6 кг.

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Основные характеристики

  • Высота630/830 мм
  • Высота до сиденья53/73 мм
  • Ширина395 мм
  • Глубина395 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки230 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки6.40 кг

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