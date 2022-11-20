Характеристики товара
Описание
Барный стул «Хай-тек» черного цвета – воплощение всех достоинств одноименного стиля. Функциональная, эргономичная модель отличается оригинальным, лаконичным дизайном. Основа выполнена из хромированного металла, а сиденье необычной формы – из качественной экокожи. Черный стул «Хай-тек» прослужит долгое время в условиях самой интенсивной эксплуатации в кафе или ресторане. При правильном уходе металлическая основа и экокожа высокого качества сохранят привлекательный вид на протяжении нескольких лет.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 45х40х24
Объем: 0,0432
Вес: 6 кг.
Основные характеристики
- Высота630/830 мм
- Высота до сиденья53/73 мм
- Ширина395 мм
- Глубина395 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки230 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки6.40 кг