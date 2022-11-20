Характеристики товара
Описание
Барный стул «Хай-тек» бежевого цвета – воплощение всех достоинств одноименного стиля. Функциональная, эргономичная модель отличается оригинальным, лаконичным дизайном. Основа выполнена из хромированного металла, а сиденье необычной формы – из качественной экокожи.
Бежевый стул «Хай-тек» прослужит долгое время в условиях самой интенсивной эксплуатации в кафе или ресторане. При правильном уходе металлическая основа и экокожа высокого качества сохранят привлекательный вид на протяжении нескольких лет.
Каркас: хромированная сталь.
Обивка: экокожа
Ширина: 39,5
Глубина: 39,5
Высота: 63-83
Высота до сиденья: 53-73
Нагрузка: 100 кг.
База: 41,5 мм.
Вес: 5,5 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 47*23*43
Объем: 0,046
Вес: 6,4 кг.
Основные характеристики
- Высота630/830 мм
- Высота до сиденья530/730 мм
- Ширина395 мм
- Глубина395 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки6.40 кг