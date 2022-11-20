Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 16,95
Объем 0,125
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2
Вес 16,95
Объем 0,125
Барный стул РИГА, велюр серый
Барный стул РИГА, велюр мокко
Барный стул РИГА, велюр фиолетовый
Барный стул САРАГОСА, велюр черный
Барный стул САРАГОСА, велюр зеленый
Барный стул САРАГОСА, велюр серый
Барный стул САРАГОСА, велюр голубой
Барный стул САРАГОСА, велюр мята
Барный стул САРАГОСА, велюр розовый
Барный стул САРАГОСА, велюр песочный
Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий
Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кроссбэк флаг
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга