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Настоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Орион черный
26 оценок
5 19060
12 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул барный Орион черный

Артикул: CH-004-481
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья630/830 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Орион черный, каркас с подножкой из хрома

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья630/830 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки7.5 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики540
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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