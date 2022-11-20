Характеристики товара
Описание
Барный стул «Орион» выполнен в популярном сегодня стиле хай-тек – лаконичный дизайн, минимум декоративных элементов и максимум функциональности. Он прекрасно подойдет для обстановки кухни, бильярдной, бара, ночного клуба или может быть использован в различных коммерческих учреждениях: офисах, банках, гостиницах, бутиках у стойки администратора. Сидение обтянуто кожей PU – это более высокотехнологичный вид искусственной кожи, который обладает следующими свойствами: хорошо вентилирует, хорошо сохраняет тепло, износоустойчивый, морозостойкий, высокоэкологичный, не имеет запаха.
Каркас с подножкой выполнен из хромированного металла, который пользуется популярностью благодаря повышенной надежности в эксплуатации, влагостойкости и антикоррозийности, стильному и эстетичному внешнему виду. Для удобства использования он оснащен газ-лифтом – механизмом регулировки высоты (поднимается до 20 см). Сиденье вращается на 360 градусов. Отличительная черта модели – металлическая база с диаметром 410 мм, что делает ее более устойчивой в сравнении с другими модификациями.
Каркас: хромированная сталь.
Высота сиденья: 63/83 см.
Обивка: экокожа
Ширина: 54,0 см.
Глубина: 49,0 см.
Высота: 86/106 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 410 мм.
Вес: 5,8 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 53х53х33
Объем: 0,093
Вес: 7,5 кг.
Основные характеристики
- Высота860/1060 мм
- Высота до сиденья630/830 мм
- Ширина540 мм
- Глубина490 мм
- Вес5.8 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки7.50 кг