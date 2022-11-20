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Стул барный Орион черный

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Стул Элис полубарный темно-синий

Характеристики товара

Описание

Барный стул «Орион» выполнен в популярном сегодня стиле хай-тек – лаконичный дизайн, минимум декоративных элементов и максимум функциональности. Он прекрасно подойдет для обстановки кухни, бильярдной, бара, ночного клуба или может быть использован в различных коммерческих учреждениях: офисах, банках, гостиницах, бутиках у стойки администратора. Сидение обтянуто кожей PU – это более высокотехнологичный вид искусственной кожи, который обладает следующими свойствами: хорошо вентилирует, хорошо сохраняет тепло, износоустойчивый, морозостойкий, высокоэкологичный, не имеет запаха.

Каркас с подножкой выполнен из хромированного металла, который пользуется популярностью благодаря повышенной надежности в эксплуатации, влагостойкости и антикоррозийности, стильному и эстетичному внешнему виду. Для удобства использования он оснащен газ-лифтом – механизмом регулировки высоты (поднимается до 20 см). Сиденье вращается на 360 градусов. Отличительная черта модели – металлическая база с диаметром 410 мм, что делает ее более устойчивой в сравнении с другими модификациями.

Каркас: хромированная сталь.
Высота сиденья: 63/83 см.
Обивка: экокожа
Ширина: 54,0 см.
Глубина: 49,0 см.
Высота: 86/106 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 410 мм.
Вес: 5,8 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 53х53х33

Объем: 0,093

Вес: 7,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота860/1060 мм
  • Высота до сиденья630/830 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки7.50 кг

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