Характеристики товара
Описание
Стул барный Орион черный, каркас с подножкой из хрома
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота1060 мм
- Высота до сиденья630/830 мм
- Вес5.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки7.5 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики540
- Изделия стопируютсяНет