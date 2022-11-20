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Барный стул Гардур, велюр аква - фото 1Барный стул Гардур, велюр аква - фото 2Барный стул Гардур, велюр аква - фото 3Барный стул Гардур, велюр аква - фото 4Барный стул Гардур, велюр аква - фото 5Барный стул Гардур, велюр аква - фото 6

Барный стул Гардур, велюр аква

15 оценок
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Барный стул Гардур, велюр синий
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Барный стул Гардур, велюр синий

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 13,5
Объем 0,124

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

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