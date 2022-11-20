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Стул Beetle lounge, серый

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Характеристики товара

Описание

Знаменитый дизайн мягких стульев Beetle lounge недаром снискал любовь покупателей по всему миру. Эта брутальная модель способна внести дерзкие нотки даже в самый сдержанный интерьер, став связующим звеном между классикой и современностью. Внешняя часть спинки стула этой модели подкупает практичностью и удобством: выполненная из черного пластика, она не требует особенного ухода и впишется в любой дизайн.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина545 мм
  • Материал каркасаметалл

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