Характеристики товара
Описание
Знаменитый дизайн мягких стульев Beetle lounge недаром снискал любовь покупателей по всему миру. Эта брутальная модель способна внести дерзкие нотки даже в самый сдержанный интерьер, став связующим звеном между классикой и современностью. Внешняя часть спинки стула этой модели подкупает практичностью и удобством: выполненная из черного пластика, она не требует особенного ухода и впишется в любой дизайн.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина470 мм
- Длина600 мм
- Глубина545 мм
- Материал каркасаметалл