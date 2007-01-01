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Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 1Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 2Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 3Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 4Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 5Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 6Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 7Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 8Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 9Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый - фото 10

Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый

Артикул: CH-072-600
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный раскладной стол, с двухсторонней торцевой системой раскладывания. МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА 12мм с принтом Kass gold. Две независимые керамические вкладка по бокам 400мм. Каркас металл крашеный в БЕЛЫЙ цвет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый
Стол обеденный раскладной Kass Gold, керамика, металл, белый
115 390
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