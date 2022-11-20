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Стул Beetle, бежевый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Beetle, бежевый/ножки черные

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья470 мм
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