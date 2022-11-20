Характеристики товара
Описание
Стул Beetle, бежевый/ножки черные
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина470 мм
- Глубина560 мм
- Ширина сиденья470 мм
Стул Beetle, бежевый/ножки черные
Чехол 14
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Кресло Alonzo, серое
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