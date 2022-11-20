Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина460 мм
- Высота770 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
Стул барный Libra белый
Стул барный Libra красный
Стул барный Libra серый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин со спинкой серый
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Стул барный Турин со спинкой бежевый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул Connor Lux бархат синий
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло