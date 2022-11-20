Товар в корзине. Перейти
Стул Тайлер, мятный - фото 1Стул Тайлер, мятный - фото 2Стул Тайлер, мятный - фото 3Стул Тайлер, мятный - фото 4

Стул Тайлер, мятный

Артикул: CH-051-038
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Эльфи
Стол обеденный Эльфи
Следующий Стул Джерими, бежевый
Стол обеденный Эльфи

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота770 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Похожие товары

Распродажа
Стул барный Libra белыйНастоящее фото товара Стул барный Libra белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
39

Стул барный Libra белый

В наличии 122 шт.
Распродажа
Стул барный Libra красныйНастоящее фото товара Стул барный Libra красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49055
11 990 ₽Оптовая цена
40

Стул барный Libra красный

В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул барный Libra серыйНастоящее фото товара Стул барный Libra серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
34

Стул барный Libra серый

В наличии 62 шт.
Распродажа
Стул барный Мартин белыйНастоящее фото товара Стул барный Мартин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
46

Стул барный Мартин белый

В наличии 34 шт.
Распродажа
Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
45

Стул барный Мартин черный

В наличии 111 шт.
Распродажа
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
77

Стул барный Турин пудровый

В наличии 102 шт.
Распродажа
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
98

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 62 шт.
Распродажа
Стул барный Турин со спинкой серыйНастоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
86

Стул барный Турин со спинкой серый

В наличии 59 шт.
Распродажа
Стул барный Турин со спинкой коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
78

Стул барный Турин со спинкой коричневый

В наличии 65 шт.
Распродажа
Стул барный Турин со спинкой бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
87

Стул барный Турин со спинкой бежевый

В наличии 60 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79025
2 380 ₽
134

Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый

Распродажа
Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽
413

Стул Наполеон Белый, деревянный

В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
97

Стул Хит 20мм - золото, корона синяя

Распродажа
Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
36

Стул Кроссбэк, светлый орех

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
32

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

Стул Connor Lux бархат синийНастоящее фото товара Стул Connor Lux бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 500
Оптовая цена
55

Стул Connor Lux бархат синий

Распродажа
Стул Oliver Square велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79041
7 990 ₽Оптовая цена
88

Стул Oliver Square велюр светло-серый

В наличии 203 шт.

Другие товары из раздела мебель для кухни

ХитРаспродажа
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19029
8 690 ₽
45

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
46

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
31

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
47

Стол АРКОС 17-1

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
Оптовая цена
40

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45 850
Оптовая цена
47

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 22 шт.