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Стул Адамо, светлый орех

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина490 мм
  • Вес7.6 кг
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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