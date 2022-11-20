Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина550 мм
- Длина490 мм
- Вес7.6 кг
- Размер упаковки2шт/1кор см
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Кресло пластиковое Coccolona, тортора
Стул Odda черный / золотой
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стул с подлокотниками Саймон велюр серый
Кресло Ergo Black, черная кожа
Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 6 ламп
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром