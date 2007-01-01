Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мидра обеденный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мидра обеденный, белый
7 оценок
25 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Мидра обеденный, белый - фото 1Стул Мидра обеденный, белый - фото 2Стул Мидра обеденный, белый - фото 3Стул Мидра обеденный, белый - фото 4

Стул Мидра обеденный, белый

Артикул: CH-058-263
7 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • Обивкаэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул-кресло Соната от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул-кресло Соната

52
Распродажа
Фотография товара Стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79044
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames, бежевый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Oxville от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Oxville

45
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Easy, велюр мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Easy, велюр мятный

26
Фотография товара Стул Маттео, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маттео, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Маттео, голубой

40
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Валентино, 4 ножки, желтый

66
В наличии 107 шт.
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Air Bar 65, темно-серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3902
8 490 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/графит

11
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/жёлтый

11
Фотография товара Табурет Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Табурет Flow, черный

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Норд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стол Норд

38
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Whisper, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
184 390

Стол обеденный Whisper, белый, черный

9
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43
Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена

Стол Алекс 2

43
Фотография товара Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690

Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный

11
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31
Фотография товара Стол обеденный Керем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Керем, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена

Стол обеденный Керем

178
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от39 49049
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол обеденный Айташ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Айташ, произведённого компанией ChiedoCover
от120 290
Оптовая цена

Стол обеденный Айташ

174
Фотография товара Стол 0886DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0886DT, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стол 0886DT

13
В наличии 19 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Комплект Лофт Анатай от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Лофт Анатай, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Комплект Лофт Анатай

131
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

56
Распродажа
Фотография товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 79024
11 490 ₽Оптовая цена

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)

71
Фотография товара Стул Halmar Clarion 2, серый/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Clarion 2, серый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190
Оптовая цена

Стул Halmar Clarion 2, серый/черный

54
Фотография товара Кресло Enzo, серо-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Enzo, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кресло Enzo, серо-розовый

91
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tulip, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tulip, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39045
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Tulip, черный

26
В наличии 244 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

26
В наличии 17 шт.В пути 28 шт.
Фотография товара Стул Гранд 2, зеленый велюр, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гранд 2, зеленый велюр, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Гранд 2, зеленый велюр, каркас - черный

10
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, терракотовый, черный, металл

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Ava, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ava, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул барный Ava, бежевый, черный

13
В наличии 35 шт.

Товар в корзине

Стул Мидра обеденный, белый
Стул Мидра обеденный, белый
от 25 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Норд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стол Норд

38
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Whisper, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
184 390

Стол обеденный Whisper, белый, черный

9
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43
Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена

Стол Алекс 2

43

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности