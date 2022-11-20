Товар в корзине. Перейти

Стул Ститч Хани велюр коричневый ножки дерево

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево
Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево
Следующий Стул Ститч велюр темно-бирюзовый
Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул со спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Внутренняя сторона спинки украшена декором в виде сот.

Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Специальные подпятники не повреждают напольное покрытие и предотвращают скольжение.

Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

1 короб / 4шт

Габариты: 89*66*57

Вес брутто: 31,000

Объем: 0,335

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина635 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Ститч велюр темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Ститч велюр темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Ститч велюр темно-бирюзовый

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Ститч велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Ститч велюр серый

В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Стул Ститч велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч велюр оранжевый

В наличии 42 шт.
Стул Венера вращающийся велюр серыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Венера вращающийся велюр серый

В наличии 22 шт.
Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый

В наличии 36 шт.
Стул Венера вращающийся велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера вращающийся велюр коричневый

В наличии 35 шт.
Стул Венера Хани велюр серыйНастоящее фото товара Стул Венера Хани велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Венера Хани велюр серый

В наличии 22 шт.
Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки деревоНастоящее фото товара Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

В наличии 49 шт.
Стул Венера Хани велюр коричневый ножки деревоНастоящее фото товара Стул Венера Хани велюр коричневый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Венера Хани велюр коричневый ножки дерево

В наличии 32 шт.
Стул Венера велюр серыйНастоящее фото товара Стул Венера велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Венера велюр серый

В наличии 76 шт.

Другие товары из раздела

Стул Венера велюр сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Венера велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера велюр сине-зеленый

В наличии 100 шт.
Стул Венера велюр шампаньНастоящее фото товара Стул Венера велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Венера велюр шампань

В наличии 25 шт.
Стул Olys, велюр синий, ножки металлНастоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49013
3 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Olys, велюр синий, ножки металл

Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20Настоящее фото товара Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49013
3 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20

С этим товаром покупают

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
52

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

Стул Кейт складной пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 99015
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Кейт складной пластиковый

Стул PULL (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
14

Стул PULL (НА ПРУТКЕ)

Стул Q5 (на прутке со столиком)Настоящее фото товара Стул Q5 (на прутке со столиком), произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
13

Стул Q5 (на прутке со столиком)

Стул Наполеон New золотой, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
7

Стул Наполеон New золотой, пластиковый

Стул банкетный СтепНастоящее фото товара Стул банкетный Степ, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Стул банкетный Степ

Стул Marcus, бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
8

Стул Marcus, бархат светло-серый