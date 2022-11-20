Характеристики товара
Описание
Мягкий стул со спинкой анатомической формы подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Внутренняя сторона спинки украшена декором в виде сот.
Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Специальные подпятники не повреждают напольное покрытие и предотвращают скольжение.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.
1 короб / 4шт
Габариты: 89*66*57
Вес брутто: 31,000
Объем: 0,335
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина530 мм
- Глубина635 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый