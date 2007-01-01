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Настоящее фото товара Стул Beetle PU бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Beetle PU бежевый
26 оценок
8 99038
14 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Beetle PU бежевый

Артикул: CH-018-157
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Beetle PU бежевый, металлический каркас, черные ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес5.9 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки13.8 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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