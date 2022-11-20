Стул Beetle PU бежевый
8 990 ₽14 990 ₽
1 коробка / 2 шт
Габариты: 64*53*52
Вес брутто: 13,8 кг
Объем: 0,18
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Боско
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул-кресло Самба М, черный
Стул Вольтер, венге, долматинец
Тележка для горничной Green Hotel 902
Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Тележка для горничной Green Hotel 900
Тележка для горничной Magic Hotel 800 Basic
Тележка для горничной Green Hotel 945 Compact
Стул Тюльпан, гобелен Совы
Стул Solar, серый велюр
Стул Тони, гобелен синие Совы
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый