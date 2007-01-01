Характеристики товара
Описание
Стул Beetle PU бежевый, металлический каркас, черные ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина530 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес5.9 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки13.8 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяНет