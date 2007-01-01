Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго
50 оценок
36 190
Товар в корзине. Перейти
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - фото 1Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - фото 2Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - фото 3Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - фото 4Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - фото 5Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - фото 6Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго производства ChiedoCover

Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго

Артикул: CH-030-100
50 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный
Фотография товара Стол раздвижной Оптима , HPL, матовый черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

D1200мм вставка 320мм
Столешница ЛДСП 25мм, Бетон Чикаго Светло-серый F186 ST9, кромка в цвет.
Каркас профиль 60х30

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалбетон, сталь, ЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Вставка320 мм
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Белый Белый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете БукБук
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

Похожие товары

Фотография товара Барная стойка Парсон, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, белая

76
Фотография товара Стол ПГ-К Массив, черешня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ПГ-К Массив, черешня, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол ПГ-К Массив, черешня

15
Фотография товара Стол журнальный 0811ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0811ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стол журнальный 0811ДТ

5
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Эрвел, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Эрвел, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 59015
9 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Эрвел, металл, черный

26
В пути 92 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Плинт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
93 190

Стол обеденный Плинт, черный

12
В пути 113 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Тассо, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Тассо, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 89022
9 990 ₽

Столик журнальный Тассо, металл, черный

11
  • черный
  • зеленый
  • оранжевый
  • бордовый
В наличии 3 шт.В пути 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 19029
9 990 ₽

Столик журнальный Лаура, металл, светло-серый

7
  • черный
  • серый
  • красный
В наличии 2 шт.В пути 52 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Стол раздвижной Фэйвор, дуб самдал, черный муар

7
  • белый, темно-серый
  • черный, светлое дерево
  • серый, черный
  • коричневый, черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Мармер мини нераскладной, 90х60х75 см, столешница сноу вайт, подстолье металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мармер мини нераскладной, 90х60х75 см, столешница сноу вайт, подстолье металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стол Мармер мини нераскладной, 90х60х75 см, столешница сноу вайт, подстолье металл черный

11
В пути 100 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Линси, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Линси, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
27 490

Стол Линси, белый/керамика белая

7
  • белый
  • серый, черный

Другие товары из раздела столы для кафе

Фотография товара Стол Миллер 160 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390

Стол Миллер 160

48
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

71
  • черный
  • белый
  • коричневый, белый
Фотография товара Стол АРКОС 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 10, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена

Стол АРКОС 10

37
Фотография товара Стол обеденный Apriori T овальный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T овальный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от260 490
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T овальный, коричневый

42
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от90 790
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный

39
  • черный
  • бежевый
Фотография товара Консоль/полка Лофт х2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль/полка Лофт х2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Консоль/полка Лофт х2

37
Распродажа
Фотография товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от109 09049
209 990 ₽Оптовая цена

Стол Ivar 180, MARBLES Белый мрамор, итальянская керамика

44
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Блэкберн, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Блэкберн, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от25 900

Стол Блэкберн, орех

50
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15
Фотография товара Светящийся стол Cubo 40 RGB Accum от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 40 RGB Accum, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 40 RGB Accum

7

Товар в корзине

Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго
Стол Конунг раздвижной, лдсп Бетон чикаго
от 36 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности