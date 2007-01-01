Характеристики товара
Описание
D1200мм вставка 320мм
Столешница ЛДСП 25мм, Бетон Чикаго Светло-серый F186 ST9, кромка в цвет.
Каркас профиль 60х30
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалбетон, сталь, ЛДСП
- Материал столешницыЛДСП
- Вставка320 мм
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет