Товар в корзине. Перейти
Стол круглый EAMES DSW D80 черный - фото 1Стол круглый EAMES DSW D80 черный - фото 2Стол круглый EAMES DSW D80 черный - фото 3Стол круглый EAMES DSW D80 черный - фото 4

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Следующий Стул 06113АМ оранжевый
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Характеристики товара

Описание

Прекрасное дополнение для стульев DSW.
Данный стол прекрасно подойдет для Вашей кухни, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 87х84,5х14
Вес брутто: 12 кг.

Объем: 0,1029

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес11 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук, массив
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки845 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки12 кг

Похожие товары

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

Стол Eames DSW, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99051
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, прямоугольный

В наличии 66 шт.
Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 99037
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

Стол Eames DSW RectangleНастоящее фото товара Стол Eames DSW Rectangle, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
15

Стол Eames DSW Rectangle

Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
7

Стол Eames T-8, цвет по RAL

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

Стол Eames DSW, круглый, D 90смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 90см, произведённого компанией ChiedoCover
13 99037
21 990 ₽Оптовая цена
10

Стол Eames DSW, круглый, D 90см

В наличии 95 шт.
Стол Eames DSW, круглый, D 70 смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
12 9908
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

Другие товары из разделастулья для кухни
Стул 06113АМ зеленыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул 06113АМ зеленый

Стул 06113АМ белыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14

Стул 06113АМ белый

Стул 06113АМ синийНастоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул 06113АМ синий

Стул 06113АМ желтыйНастоящее фото товара Стул 06113АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
8

Стул 06113АМ желтый

Стул Eames M белыйНастоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M белый

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 73 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
С этим товаром покупают
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул складной Джеки серыйНастоящее фото товара Стул складной Джеки серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
104Хит

Стул складной Джеки серый

Стул складной Джеки черныйНастоящее фото товара Стул складной Джеки черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 19019
2 690 ₽Оптовая цена
100Хит

Стул складной Джеки черный

Стул Арианда белыйНастоящее фото товара Стул Арианда белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Арианда белый

Стул Арианда черныйНастоящее фото товара Стул Арианда черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Арианда черный

В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit Maduro

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit Naomi

Настоящее фото товара Столешница Oxalit NewPort, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Столешница Oxalit NewPort

Настоящее фото товара Столешница Oxalit American, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
9

Столешница Oxalit American