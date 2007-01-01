Характеристики товара
Описание
Стул Нэлли букле белый без подлокотников ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина510 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки15.8 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Габариты упаковки для логистики770
- Изделия стопируютсяНет