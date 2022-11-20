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Кресло Нэлли, белый - фото 1Кресло Нэлли, белый - фото 2

Кресло Нэлли, белый

Артикул: CH-050-078
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комфортное мини кресло с широкой спинкой. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 120 кг. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться в комплекте с обеденным столом.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 77*62*58
Вес брутто: 15,800
Объем: 0,280

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки15.80 кг

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