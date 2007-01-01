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Настоящее фото товара Кресло Нэлли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Нэлли, белый
26 оценок
9 99056
22 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Нэлли, белый - фото 1Кресло Нэлли, белый - фото 2Кресло Нэлли, белый - фото 3Кресло Нэлли, белый - фото 4
Распродажа

Кресло Нэлли, белый

Артикул: CH-050-078
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Нэлли букле белый без подлокотников ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки15.8 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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