Характеристики товара
Описание
Комфортное мини кресло с широкой спинкой. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 120 кг. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться в комплекте с обеденным столом.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 77*62*58
Вес брутто: 15,800
Объем: 0,280
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина570 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявельвет
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки15.80 кг