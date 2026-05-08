Характеристики товара
Описание
Диван Томас — элегантный диван для кафе, зон ожидания, переговорной или лаунж-пространства. Продуманная конструкция обеспечивает комфорт при длительном ожидании: сиденье не проседает, спина получает мягкую поддержку, а классическая строчка добавляет стиля. Устойчивые опоры позволяют легко убирать под диваном, а покрытие, стойкое к загрязнениям. Модель органично вписывается в любое пространство, привнося в него уют и выразительный акцент. Надёжная мебель для общественных мест, выдерживающая высокие нагрузки.
Ключевые преимущества:
1. Долговечность: Усиленный каркас и износостойкая обивка гарантируют долгий срок службы в условиях интенсивной коммерческой эксплуатации.
2. Легкость в уходе: Покрытие легко чистится от загрязнений, что критически важно для заведений с высокой проходимостью.
3. Стильный дизайн: Классическая форма с оригинальной спинкой делает модель самодостаточным акцентом в любом пространстве.
4. Универсальность: Подходит для широкого спектра сфер — от уютных кафе до строгих переговорных и зон ожидания.
5. Комфорт: Эргономичная глубина и оптимальная поддержка спины обеспечивают удобство для посетителей на протяжении всего времени пребывания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1340 мм
- Глубина800 мм
- Высота830 мм
- Вес32 кг
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветжелтый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Вес упаковки34 кг
- Объём упаковки1.01 м3
- Изделия стопируютсяНет