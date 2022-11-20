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Стул EAMES барный черный

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Характеристики товара

Описание

Барный стул DSW – находка для тех, кто решил оборудовать дома барную стойку. Модель также подходит для оформления интерьеров кафе, баров, закусочных, ресторанов быстрого питания. Экологичный пластик безопасен в использовании и прост в уходе. Податливый материал позволяет сиденью амортизировать и максимально подстраиваться под изгибы тела. Обтекаемые формы делают эксплуатацию еще более комфортной. Стул имеет стандартную фиксированную высоту сидения 75 см. Изюминка модели – четырехточечная опора в виде высоких деревянных ножек с металлическими креплениями. Металлические прутья в верхней части опоры придают стулу устойчивость. Подставка для ног также служит дополнительным элементом скрепления ножек.

2 коробки / 4 шт.
Габариты: 60*46,5*170,5
1короб: 60*46,5*45,5
2короб: 46*46*125
Вес брутто: 23,3
1короб: 10,5
2короб: 12,8
Объем: 0,392
1короб: 0,127
2короб: 0,265

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.39 м3
  • Вес упаковки23.30 кг

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