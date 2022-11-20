Характеристики товара
Описание
Оригинальный компактный диван Corsica. Отличительная особенность – цельная конструкция спинка-подлокотники-основание. Модель компактна - подходит для небольших помещений. Широкая цветовая гамма. Ножки дивана изготовлены из натурального дерева – бук, покрыты лаком или черной эмалью. Прочные, надежные и долговечные. Визуально не утяжеляют конструкцию, позволяют легко производить уборку. Каркас изделия состоит из деревянных брусков хвойных пород. Наполнение: несколько слоев пенополиуретана различных толщин и марок, синтепон.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина850 мм
- Ширина сиденья1050 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Материалткань, дерево, пенополиуретан
- Цветрозовый