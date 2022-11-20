Товар в корзине. Перейти

Стул Сент-Джонс, белый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый
Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый
Следующий Стул Софт
Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 6

Вес 24,55 кг
Объем 0,178 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул СофтНастоящее фото товара Стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
12

Стул Софт

Стул Solar, желтый, ножки металлНастоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
11

Стул Solar, желтый, ножки металл

Стол ГрандНастоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
66Хит

Стол Гранд

Стул Роза, велюр сиреньНастоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19021
10 290 ₽
13

Стул Роза, велюр сирень

Столовая группа, стол Бейз, стулья КивиНастоящее фото товара Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви, произведённого компанией ChiedoCover
от35 1901
35 490 ₽
6

Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви

Стул Саксон, кожзам, коричневыйНастоящее фото товара Стул Саксон, кожзам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Саксон, кожзам, коричневый

Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 29059
7 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Bride пластик белый

В наличии 24 шт.
Стул Field пластик белыйНастоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Field пластик белый

Стул Field пластик желтыйНастоящее фото товара Стул Field пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Field пластик желтый

В наличии 16 шт.
Стул Field пластик темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Field пластик темно-бирюзовый

Варианты каркаса

Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Морилка ВенгеМорилка Венге

Другие товары из раздела

Стул Field пластик черныйНастоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Field пластик черный

В наличии 2 шт.
Стул Lady пластик белыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Lady пластик белый

В наличии 2 шт.
Стул Lady пластик коричневыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Lady пластик коричневый

Стул Lady пластик серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Lady пластик серо-зеленый

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 80 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 36 шт.

С этим товаром покупают

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Полукресло ДжеймсНастоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
9

Полукресло Джеймс

Полукресло Лилия, сине-фиолетовыйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
49Хит

Полукресло Лилия, сине-фиолетовый

Настоящее фото товара Стеллаж передвижной Э-048-Н-СПЭ, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
8

Стеллаж передвижной Э-048-Н-СПЭ

Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
10

Стеллаж передвижной ЭРГО 100 Э-148-СП

Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
7

Стеллаж передвижной ЭКО Э-048-СП

Настоящее фото товара Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
8

Стеллаж передвижной ЭКОплюс Э-048-Н-СП

Шкаф сушильный Универсал-2000ННастоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
от83 490
Оптовая цена
6

Шкаф сушильный Универсал-2000Н