Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 6
Вес 24,55 кг
Объем 0,178 м3
Основные характеристики
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
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Количество в упаковке: 6
Вес 24,55 кг
Объем 0,178 м3
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