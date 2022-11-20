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Стул Терра, черные ножки, велюр серый - фото 1Стул Терра, черные ножки, велюр серый - фото 2Стул Терра, черные ножки, велюр серый - фото 3Стул Терра, черные ножки, велюр серый - фото 4Стул Терра, черные ножки, велюр серый - фото 5

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

Артикул: CH-049-615
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина590 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый

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