Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина590 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стол Априори темный
Стол Монолит-1-СПБ
Стол Веранда, 160
Стол Фуджи, 200х80
Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, вишня
Стол Acuto 2 170 Черный мрамор матовый, итальянская керамика/ черный каркас
Стол обеденный Лео, белый мрамор