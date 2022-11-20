Кресло пластиковое Net, белый

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Характеристики товара

Описание

Net - моноблок из пластика (полипропилен и стекловолокно), с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.
Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.52 м3

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