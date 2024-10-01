Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки1920 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки55.60 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кровать Гигия
Кровать Элия с подъемным механизмом
Кровать Канатара
Кровать Кальяри
Кровать Парма, 1400*2000
Детская кровать "Кальяри
Кровать Виктория металлическая одноярусная
Кровать Марио для общежития из ЛДСП с ламелями
Кровать Мэдисон двуспальная
Кровать Турина односпальная