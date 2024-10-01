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Кровать Лама разборная одноярусная - фото 1

Кровать Лама разборная одноярусная

Артикул: CH-067-964
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки1920 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки55.60 кг

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